- Agenții care au patrulat in noaptea de marți spre miercuri prin parcurile din oraș i-au prins chiar la miezul nopții pe cei trei tineri care se pregateau sa fumeze o țigara confecționata. Erau intr-un loc mai retras din parc, iar cand i-au vazut pe agenți au devenit agitați. „Aceștia…

- Asociatia Cluburilor Lions Romania si Primaria Municipiului Bucuresti aduc pentru al doilea an consecutiv in capitala Epilepsy Challenge, cel mai mare cros organizat in sprijinul persoanelor cu epilepsie din tara. Astfel, cei care doresc sa se alature cauzei din solidaritate fata de persoanele care…

- Primul focar de pesta porcina africana din județul Hunedoara a fost confirmat, in urma analizelor de laborator, la Vulcan. In urma acestui fapt, s-au luat o serie de masuri. In cadrul ședinței Unitații Locale de Decizie (ULD) din cadrul Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Hunedoara (CJSU),…

- O ultima informare de la ANM avertizeaza ca, in aceasta dupa-masa, in intervalul orar 16:30-10:00, in județele: Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș vremea se va inrautații, vor aparea ploi ce vor depași local 25 l/mp, vijelii de scurta durata și se vor produce decarcari electrice insoțite de grindina…

- A fost semnat contractul pentru Green Line Valea Jiului. Primarul municipiului Vulcan – Gheorghe Ile și directorul ADR Vest – Mihai Maxim, au semnat la sediul Primariei, Contractul de Finanțare pentru investiția Linia verde de Autobuze Electrice – GREEN LINE –Valea Jiului. Proiectul are o…

- Noua unitați sanitare funcționeaza in județul Hunedoara. In decurs a trei ani, mai exact in perioada 2017-2019, cele noua unitați medicale au primit, in total, suma de 70.386.000 lei. Ministerul Sanatații precieaza cați bani a alocat in perioada menționata fiecarei unitați in parte. Cei mai…

- Uniunea Salvați Romania – filiala județeana Hunedoara a organizat, la sfarșitul saptamanii trecute, Conferința Județeana pentru desemnarea noilor organe de conducere, arbitraj și control ale filialei, precum și pentru desemnarea delegaților județeni la Congresul Național al USR din 13 iulie 2019.…