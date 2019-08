Legea pensiilor. Nouă facilitate pentru pensionari Este vorba despre posibilitatea acordata pensionarilor cu pensii mici sa opteze pentru indemnizația sociala minima. Mai precis, este vorba despre cei care sunt deja pensionați iar stagiul lor de cotizare este de sub 15 ani. Aceștia vor putea opta pentru indemnizația minima cu trei luni inainte de aplicarea legii. CITESTE MAI MULTE PE DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

