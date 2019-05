Stiri pe aceeasi tema

- Respectam deciziile Curtii Constitutionale si vom pune in aplicare in termenul cel mai scurt decizia referitoare la Legea pensiilor, a declarat luni seara, ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria. "Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile…

- Curtea Constitutionala a publicat, luni, motivarea la decizia de neconstitutionalitate, pe legea pensiilor, a Partidului Social Democrat. Judecatiorii atrag atentia legiuitorului trebuie sa se raporteze la reglementarile ce reprezinta un reper de claritate, precizie si previzibilitate, iar erorile de…

- Una dintre prevederile declarate neconstitutionale din Legea pensiilor, propusa de Parlament, este articolul 25, alineatul 1, care se refera la cine trebuie sa plateasca contributia de asigurari sociale: „Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei care datoreaza si platesc, dupa caz, contributia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- Deoarece judecatorii au cerut o saptamana pentru a studia raportul Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) amana pentru 19 aprilie dezbaterile asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție pe tema completurilor specializate in corupție. CCR…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000, a afirmat vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in fata plenului Curtii Constitutionale a Romaniei, care discuta sesizarea in legatura cu un posibil conflict juridic…