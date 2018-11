Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai.

"Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica, de cand a intrat in vigoare, 3 octombrie 2018 – 3 septembrie 2019. In acest interval de timp se recalculeaza aceste pensii, se acorda drepturi tuturor beneficiarilor incepand cu 1 octombrie 2018. Toți pensionarii trebuie sa știe ca nu este necesara prezentarea la Casele de pensii", a spus Ministrul…