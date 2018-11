Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a pensiilor din sistemul public se va aplica din 2021, evident, daca va fi adoptata in forma actuala. O serie de modificari importante sunt aduse sistemului public de pensii din Romania, in Proiectul de lege privind sistemul public de pensii, adoptat luni de Senat. Proiectul introduce noutați…

- Liviu Dragnea a declarat, despre Legea pensiilor care figureaza pe ordinea de zi a plenului de luni al Senatului, ca spera sa aiba majoritatea garantata la vot. Afirmația vine in contextul in care forul superior al Parlamentului a amanat de doua ori votul asupra proiectului, din lipsa de cvorum,…

- Aleșii au luat o decizie importanta. Milioane de romani sunt vizați. Marea schimbare se aplica de 1 Decembrie. Incepand cu aceasta data, se va face o modificare uriașa in Legea pensiilor.Citeste AICI ce SCHIMBARE RADICALA se va produce la 1 Decembrie - milioane de romani sunt vizati!

- Fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, a fost plasata in arest la domiciliu saptamana trecuta, intr-un dosar de evaziune fiscala, conform ProTV. Acum, ea a mai primit o lovitura, dupa ce polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au aplicat sechestrul asigurator asupra…

- Pensiile nu vor mai veni cu poștașul din 2019, a declarat ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, care vrea sa faca economie la buget. Prin virarea tuturor pensiilor pe card ministrul vrea ca statul sa nu mai plateasca 600 de milioane de lei comisioane catre Poșta Romana. Mai mult, el le promite pensionarilor…

- Consiliul Economic și Social arata ca in actuala formula, Legea pensiilor necesita multe discuții și lanseaza un apel catre Parlament sa nu ia proiectul venit de la Guvern ca atare ci sa țina cont de amenendamentele care vor fi depuse.Citește și: Viorica Dancila, vești bune pentru crescatorii…

- Dispozițiile articolulului sunt: „Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza: a) cu 15 ani, in situatia…

- O adevarata bomba a fost aruncata in spațiul public! Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat vineri, 28 septembrie, ca Legea pensiilor va fi trimisa spre avizare interministeriala in aceasta saptamana.Totuși, ministrul Olguța Vasilescu pare sa fi uitat de o categorie de…