LEGEA PENSIILOR. Lia Olguţa Vasilescu a anunţat cine se pensionează mai devreme şi câţi bani vor încasa LEGEA PENSIILOR: Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani si au nascut trei copii pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani pot iesi mai devreme la pensie. Acestea pot beneficia de reducerea varstei de pensionare cu 6 ani. In plus, incepand cu al patrulea copil, li se adauga cate un an in plus. Pensia minima se calculeaza in raport cu salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Cei care au o vechime minima de 15 ani de zile vor primi 45% din salariul minim brut pe tara. Pentru fiecare an de vechime in plus se va adauga cate 1% din salariul minim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

