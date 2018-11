Stiri pe aceeasi tema

- "Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a intrat Legea pensiilor, vor scoate raport peste 10 zile, inseamna ca in 2 saptamani ajunge la Camera. Acolo tot va mai sta 2-3 saptamani. Vor intra in criza de timp", a spus Bogdan Hossu. Nu se știe ce modificari…

- Guvernul a adoptat, miercuri, in sedinta, noul proiect al Legii Pensiilor, documentul avand si avizul Consiliului Economic si Social. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nicio pensie nu va scadea dupa recalculare, ca nu se modifica varsta standard de pensionare si nici stagiul de cotizare.…

- Guvernul a adoptat, în cadrul ședinței de miercuri, noul proiect al Legii Pensiilor, documentul având si avizul Consiliului Economic si Social.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern în care a fost adoptat noul proiect al Legii…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a pensiilor, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, precizand ca impactul financiar al legii va fi in 2019 de 8,4 miliarde de lei, urmand sa ajunga in 2020 la 81 de miliarde de lei. Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul noii Legi a…

- Guvernul discuta in sedinta de azi noua Lege a pensiilor, iar premierul Viorica Dancila afirma ca, desi impactul bugetar va fi in 2022 de 81 de miliarde de lei, nu exista probleme din punct de vedere bugetar. "Discutam azi noua Lege a pensiilor, un proiect important pentru milioane de romani…

- Legea Pensiilor intra in dezbaterea Guvernului miercuri. Sedinta incepe la ora 15.00 si, in timp ce ministrii discuta aceasta lege, la Guvern are loc un protest al pensionarilor. Principalele schimbari din noua lege sunt legate de Valoarea Punctului de Referinta la pensie si reducerea varstei de pensionare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca deputatii ALDE care fac parte din Comisia de Industrii au fost luati pe nepregatite de modificarile aduse de deputatii PSD Legii off-shore "in ultimul moment". "Am fost luati pe nepregatite cu o serie de modificari prezentate la comisie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca executivul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate ”plați necesare și urgente”, iar avizul CSAT este unul consultativ. Ea a mai menționat ca decizia va aparține juriștilor, care discuta pentru a…