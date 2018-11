Legea pensiilor, în pericol. Olguţa Vasilescu anunţă că ar putea deveni INAPLICABILĂ după ieşirea din Parlament "Legea pensiilor a intrat deja in Senat in dezbatere. A fost avizata la doua comisii pana acum. Urmeaza sa intre saptamana viitoare in comisia de munca senatoriala. Sper din toata inima sa nu fie foarte multe amendamente si sper din toata inima ca inclusiv colegii nostri din Coalitie sa inteleaga ca mai binele este dusmanul binelui", a afirmat Olguta Vasilescu. Intrebata de moderatorul emisiunii daca sunt probleme, ministrul a raspuns: "E foarte posibil sa vina cu multe amendamente". "Multe dintre ele pe care le-am auzit pana acum de la comisiile avizatoare le-am avut si noi in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

