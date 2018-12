Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a adoptat, dupa o sedinta de peste sapte ore, un raport de admitere cu amendamente pentru proiectul Legii pensiilor. Au fost 14 voturi "pentru", cinci "impotriva" si o abtinere.

- Proiectul Legii pensiilor a trecut pe repede inainte de Comisia de munca a Camerei Deputaților. Acest proiect merge la votul final din Camera, care este for decizional.In Comisie, Legea a trecut cu 14 voturi pentru, 5 impotriva, o abtinere.

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: „Ieri a inceput dezbaterea Legii pensiilor in Comisia de munca din Camera Deputaților, camera decizionala. Au venit sindicatele. Nu sunt de acord cu ea, o vor imbunatațita in sensul amendamentelor liberale pentru care m-am batut in comisia din Senat…

- "Aceasta lege a reusit, prin formula de calcul pe care am gasit-o si pe care am simulat-o un an de zile, sa rezolve foarte multe din inechitatile legii. Sigur ca dumnealor (reprezentantii sindicatelor - n.r.) au venit cu mai multe amendamente, unele dintre ele le luasem si noi in calcul, ne gandisem…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputaților va dezbate, in ședința de luni care va incepe la ora 16.00, amendamentele depuse de catre partide la proiectul Legii pensiilor, potrivit ordinii de zi a forului legislativ.Ulterior dezbaterilor in comisiile parlamentare de specialitate, va fi dat…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor va dezbate, in sedinta de luni care va incepe la ora 16.00, amendamentele depuse de catre partide la proiectul Legii pensiilor, potrivit ordinii de zi a forului legislativ.

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra saptamana viitoare in dezbatere la Comisia de munca din Senat si sper sa nu fie foarte multe amendamente pentru ca eu garantez ca legea devine inaplicabila, intrucat niciun guvern nu poate sa-si asume o suma mai mare decat cea pe care am prevazut-o noi, a declarat,…

