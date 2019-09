Stiri pe aceeasi tema

- La ora actuala, barbații se pot pensiona la virsta standard de 65 de ani cu un stagiu de cotizare de 35 de ani, cotizația minima fiinde de 15 ani, scrie dcbusiness.ro. Așadar, barbații se pot pensiona anticipat parțial de la varsta de 60 de ani daca au stadiul de cotizare intre 35 și 45 de…

- Noutatea se regasește in privința cuantumului pensiei minime pentru beneficiarii pensiei de urmaș. ”... fiecare beneficiar de pensie de urmaș are dreptul la o pensie minima calculata in cuantum de 35% din salariul minim brut pe țara garantat in plata, pentru fiecare urmaș in parte", scrie in noua…

- Aceste reguli sunt reglementate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, scrie dcbusiness.ro. Reducerea varstei de pensionare la cea anticipata nu se poate cumula insa cu nicio alta reducere din lege. "Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard…

- Aceasta pensie anticipata cu penalizare de cuantum se va acorda cu cel mult cinci ani inainte de implinirea varstei-standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare (adica vechime legala in munca de 35 de ani) sau l-au depașit cu pana la opt ani, scrie dcbusiness.ro.…

- Stagiul minim de cotizare ramane tot 15 ani, iar varstele standard de pensionare sunt de asemeni 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru barbați. Stagiul complet de cotizare, care va cuprinde inclusiv perioadele asimilate, va fi in continuare de 35 de ani. Citeste mai multe pe…

- Incepand cu 1 iulie anul curent, se majoreaza varsta standard de pensionare. Barbații au dreptul la pensie daca au implinit 63 de ani și au acumulat un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona la varsta de 58 de ani și șase luni, avand un stagiu de cotizare de 31 de ani și jumatate.…