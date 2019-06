LEGEA PENSIILOR, decizie în Camera Deputaților Legea pensiilor a fost reexaminata dupa decizia de neconstituționalitate a CCR. Raportul este unul de adoptare. Legea a fost pusa in acord cu decizia CCR și urmeaza sa fie votata miercuri in plen. Secretarul Biroului permanent al Camerei Deputaților Lia Olguța Vasilescu a precizat, dupa ședința comisiilor de specialitate, ca au fost efectuate "clarificari" in ceea ce privește plata asigurarii sociale de catre angajator și, de asemenea, o corelare cu alta lege pentru pensiile de invaliditate, noteaza Mediafax. "Curtea a cerut la trei paragrafe sa fie niște clarificari, mai precis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor, declarata neconstitutionala, a intrat, marti, in dezbaterea comisiilor reunite de munca si juridica, din Camera Deputatilor. Proiectul a picat la vot, in prima camera sesizata, la Senat, iar deputatii vor sa dea votul final miercuri. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a…

- ”Au fost probleme in sensul ca ne-a lipsit un vot. In schimb, toți ceilalți care fac parte din aceasta alianța a austeritații, adica cei din opoziție, au votat impotriva acestei legi. Asta ca sa ințeleaga toți pensionarii faptul ca cei din opoziție nu iși doresc absolut deloc aceasta lege care, din…

- ​Proiectul de modificare a legii pensiilor va fi dezbatut marti in Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor, iar votul in plen va fi miercuri, a anuntat secretarul Camerei, Lia Olguta Vasilescu. Ea a susținut ca noul presedinte al Camerei, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca va exista majoritatea necesara…

- Legea pensiilor este o lege buna, care aduce bani in plus in buzunarele pensionarilor, si va fi votata in Camera Deputatilor, iar daca ulterior nu va fi promulgata de presedintele Iohannis, Guvernul va folosi alte instrumente constitutionale pentru a o aplica, a declarat, joi seara, ministrul Muncii,…

- "Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla. Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputaților, nu avem vreun risc de constituționalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere,…

- Presedintele Comisiei pentru Regulament a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a afirmat, marti, ca au fost realizate modificari ale Regulamentului Camerei, in acord cu recomandarile din raportul GRECO. "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor…

- 'Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile Curtii Constitutionale si in termenul cel mai scurt vom pune in aplicare. Procedura in care va trece prin Parlament se va stabili in Biroul permanent al Camerei sau in Biroul reunit. Am discutat cu presedintele Camerei…

- "Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile Curtii Constitutionale si in termenul cel mai scurt vom pune in aplicare. Procedura in care va trece prin Parlament se va stabili in Biroul permanent al Camerei sau in Biroul reunit. Am discutat cu presedintele Camerei…