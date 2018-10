LEGEA PENSIILOR: cum poţi să îţi cumperi vechimea Romanilor care vor sa isi creasca vechimea li se permite sa faca plati retroactive pentru cel mult cinci ani in care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Varianta adoptata de Guvern trebuie sa treaca si prin Parlament inainte de a intra in vigoare. Chiar si asa, romanii care vor sa faca astfel de plati retroactive trebuie sa astepte pana in 2021, cand ar intra in vigoare aceasta prevedere din lege. Potrivit proiectului adoptat, oricine are macar un stagiu de cotizare de 15 ani va putea sa faca un contract de asigurare facultativa cu casa de pensii si sa-si plateasca, in rate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

