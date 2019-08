Majorarea punctului de pensie

Punctul de pensie va crește de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, de la 1 septembrie 2019, potrivit noii legi a pensiilor. Asta inseamna ca abia in ultimele patru luni ale anulu pensionarii vor lua mai mulți bani. Din septembrie pensiile vor crește cu 15%. De exemplu, cine are 1,2 puncte va lua mai mult cu 198 de lei, cine are 1,5 puncte va primi in plus 247,5 lei, cine are doua puncte va lua 330 de lei etc.

Noi reglementari privind pensiile. Avantaj major pentru femei, CINCI MILIOANE de pensionari vor primi mai multi bani

Pensia minima se…