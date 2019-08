Legea pensiilor. Calculează singur cu cât creşte pensia de la 1 septembrie Prima varianta Valoarea pensiei pana la 31 august 2019 va fi inmulțita cu 1,15 (raportand 1.265 de lei la 1.100 de lei rezulta indicele 1,15 care, procentual, se exprima printr-o creștere de 15%). Spre exemplu, daca pana la sfarșitul acestei luni, pensia incasata este de 1.680 de lei, incepand cu 1 septembrie 2019, ea va fi de 1.680 x 1,15, adica 1.932 lei. Fiind sub pragul de 2000 de lei, nu va fi impozitata cu 10%. Dar, in cazul unei pensii actuale de 1.980, se ajunge, prin același calcul, la 2.277 de lei, ceea ce inseamna ca suma va fi impozitata. LEGEA PENSIILOR. Cinci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

