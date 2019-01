Legea pensiilor. Budăi: Asta să-i intereseze pe părinții și bunicii noștri "Legea pensiilor se afla in Plenul Camerei Deputaților, care este for decizional pe aceasta lege. A fost atacata la Curtea Constituționala, așteptam pronunțarea Curții, sa vedem daca avem sau nu ceva de corectat. Dar ceea ce ar trebui sa-i intereseze pe parinții și bunicii noștri este ca noi ne vom ține de cuvant și acest calendar al majorarii punctului de pensie va fi implementat așa cum am promis. Deci, la 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie va fi de 1265 de lei, cu o singura precizare. Am avut tot tmpul discuții asupra datei de 1 ianuarie. Noi am acordat aceste majorari in avans.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

