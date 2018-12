Stiri pe aceeasi tema

- „Pro Romania reușește in Parlament sa impuna decizii importante. Astazi, deputații Pro Romania au obținut unanimitate pe amendamentul depus in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1.875 lei, incepand din data de 1 ianuarie 2019. In varianta inițiala,…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputaților va dezbate, in ședința de luni care va incepe la ora 16.00, amendamentele depuse de catre partide la proiectul Legii pensiilor, potrivit ordinii de zi a forului legislativ.Ulterior dezbaterilor in comisiile parlamentare de specialitate, va fi dat…

- Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca proiectul ar putea fi aprobat in Camera Deputatilor in aceasta saptamana. "Eu pot sa va spun in calitate de deputat ca luni si marti vom dezbate legea pensiilor unde voi trimite doi secretari de stat si, in masura timpului, voi ajunge si eu la comisia…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- "Nu am mai discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.) despre legea offshore. Și la nivelul comisiei și a liderilor grupurilor vor face o discuție cu autoritațile de resort. Iar miercuri grupurile parlamentare vor avea o intrevedere cu Asociația Companiilor de Explorare a Zacamintelor de Petrol și Gaze. O…

- Deputatii PSD si cei din ALDE n-au cazut de acord, vineri, asupra conditiilor in care ar trebui sa fie exploatate gazele din Marea Neagra. In consecinta, cel mai probabil, adoptarea Legii off-shore - programata pentru saptamana viitoare - va fi din nou amanata. Sursele politice ale Mediafax…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele…

