Stiri pe aceeasi tema

- Legea Pensiilor ar fi trebuit sa fie votata astazi, in Camera Deputaților, for decizional, dar votul a fost amanat! Decizia a fost anunțata de Florin Iordache, de la PSD, vicepreședinte al Camerei. Motivul oficial: raportul Comisiei pentru Munca nu a ajuns la Biroul pemananet. Iordache a decis ca…

- DISCUTII… Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor, condusa de deputatul vasluian Adrian Solomon, a aprobat, in cursul zilei de ieri, Legea Pensiilor, incepand ca de astazi aceasta lege sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor. „Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor a aprobat Legea…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a comentat acest subiect. ”Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat, azi, Legea Pensiilor, iar maine intra in dezbaterea plenului Camerei Deputaților. Legea prevede creșterea punctului de pensie, anual, urmand ca pensiile sa fie dublate doar din…

- Dezbaterile la proiectul legii privind sistemul public de pensii continua Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor, din care face parte si deputatul de Ilfov, Catalin Zamfira, a decis, la dezbaterea proiectului legii pensiilor, ca pensionarul sa fie persoana care beneficiaza de pensie de asigurari…

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: „Ieri a inceput dezbaterea Legii pensiilor in Comisia de munca din Camera Deputaților, camera decizionala. Au venit sindicatele. Nu sunt de acord cu ea, o vor imbunatațita in sensul amendamentelor liberale pentru care m-am batut in comisia din Senat…

- Comisia pentru munca din Camera Deputatilor incepe, luni, de ora 16.00, dezbaterile pe Legea Pensiilor, pe amendamentele depuse de catre partidele parlamentare. Dupa raport, legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, pentru vot final in Parlament. Amendamentele depuse la Legea Pensiilor vizeaza calcularea…

- Ioan Feurdean, secretarul Sindicatului Solidaritatea 2013 din cadrul Carierei Lupoaia, a fost delagat sa reprezinte aceasta organizație sindicala din CE Oltenia, luni, la Parlamentul Romaniei. Mai exact, la Comisia de Munca din Camera Deputaților, reprezentantul sindical din CEO va milita pentru…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani. "Pentru…