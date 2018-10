Senatorul Alina Gorghiu, mama pentru a doua oara. A nascut in cursul noptii un baietel

Senatorul Alina Gorghiu a adus pe lume in cursul noptii un baiiatel, acesta fiind al doilea copil al cuplului Gorghiu Isar. Alina Gorghiu mai are impreuna cu sotul ei, Lucian Isar un baietel nascut in anul 2016. Din primele informatii… [citeste mai departe]