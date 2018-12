Legea pensiilor, adoptată pe articole de Camera Deputaţilor. Miercuri se dă votul final Plenul a adoptat pe articole proiectul legii sistemului unitar de pensii si a admis amendamentul propus de UDMR, care la Comisia pentru munca a fost initial adoptat si apoi respins. Amendamentul admis de plen, cu 215 voturi "pentru", prevede ca: "Pensionarul este persoana care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de prezenta lege si a realizat cel putin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum si persoanele incadrate in grad de handicap grav care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare". In raportul Comisiei de munca, definitia calitatii de pensionar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

