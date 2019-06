Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri. Urmeaza sa fie trimisa acum la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca o…

- Legea pensiilor a fost adoptata, cu 197 de voturi PENTRU. Opozitia s-a abtinut. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor, reexaminata ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, fiind inregistrate 197 voturi „pentru”, niciun vot „impotriva” si 70 abtineri. Camera Deputatilor…

- Legea pensiilor a fost adoptata de Camera Deputatilor, cu 197 de voturi pentru si 70 de abtineri. Proiectul merge la promulgare, la seful statului. Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a tinut sa sublinieze faptul ca aceasta lege este o promisiune indeplinita 100%: ” Toți pensionarii trebuie sa știe…

- Votul asupra Legii pensiilor este asteptat astazi in plenul C. Deputatilor Foto: Arhiva. Proiectul legii pensiilor intra miercuri, 26 iunie, în dezbaterea Camerei Deputatilor, care este for decizional în acest caz. Documentul a primit, ieri, raport favorabil din partea comisiilor juridica…

- Dupa ce saptamâna trecuta social-democratii au sabotat la Senat proiectul de suflet al fostului ministru Lia Olguța Vasilescu, Legea pensiilor ar putea ajunge miercuri la vot în Camera Deputatilor, forul decizional.

- Legea pensiilor, declarata neconstitutionala, a intrat, marti, in dezbaterea comisiilor reunite de munca si juridica, din Camera Deputatilor. Proiectul a picat la vot, in prima camera sesizata, la Senat, iar deputatii vor sa dea votul final miercuri. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal doresc sa conteste din nou legea pensiilor. Liberalii vor contesta mai multe aspecte pe care le considera neconstituționale, iar masura ar putea duce la un blocaj privind recalcularea pensiilor, susține Romania TV. In direct la Romania TV, deputatul…

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania. Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, este prevazut sa…