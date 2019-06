Legea pensiilor, adoptată cu scandal: Nu vă mai SATURĂ Dumnezeu de pensii speciale Fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu, initiator al proiectului, a precizat ca au fost foarte putine modificari de facut, pentru ca legea nu a fost declarata constitutionala in ansamblul sau, ci Curtea a cerut la trei paragrafe sa fie niste clarificari. "Suntem in situatia sa revotam aceasta lege importanta care repara inechitatile", a spus Vasilescu, care a adaugat ca decizia Curtii a stabilit ca pensiile de invaliditate vor ramane ca in actuala legislatie si ca trebuie o definitie mai riguroasa in ceea ce priveste contribuabilul. "Din punctul meu de vedere, nu erau neaparat necesare aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

