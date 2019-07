Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminata ca urmare a decizie…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018)", a anuntat Administratia Prezidentiala. Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de…

- UPDATE - Legea pensiilor a fost adoptata. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor, reexaminata ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, fiind inregistrate 197 voturi „pentru”, niciun vot „impotriva” si 70 abtineri. Camera Deputatilor este forul decizional in acest caz,…

- Legea a fost adoptata cu 197 de voturi „pentru" si 70 de abtineri. Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021. Astfel, valorile punctului de pensie sunt urmatoarele: a) la data de 1 septembrie 2019 -…

- Legea pensiilor de stat a fost adoptata de Camera Deputatilor, for decizional. Legea se afla de 6 luni in procedura de reexaminare, dupa ce Curtea Constitutionala a declarat textul partial neconstitutional. Ca sa intre in vigoare, legea trebuie promulgata si de presedintele Romaniei.

- Premierul Viorica Dancila a oferit prima reacție dupa ce Legea privind sistemul public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstituționalitate a CCR, a fost respinsa, miercuri, in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi.„Vom avea cvorumul necesar și in Camera…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal doresc sa conteste din nou legea pensiilor. Liberalii vor contesta mai multe aspecte pe care le considera neconstituționale, iar masura ar putea duce la un blocaj privind recalcularea pensiilor, susține Romania TV. In direct la Romania TV, deputatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…