Legea parteneriatului civil propusă de un deputat independent, în dezbatere la Senat Proiectul de lege a primit aviz negativ de la Comisia pentru drepturile omului si de la Comisia juridica. Reprezentantii comisiilor spun ca reglementarea parteneriatului civil nu reprezinta o cerinta europeana, ci tine doar de reglementarile nationale ale statelor membre, legiuitorul avand obligatia de a respecta valorile culturale, religioase si morale ale societatii, iar daca ar intra in vigoare aceasta initiativa legislativa, ar fi permise si recunoscute inclusiv uniunile persoanelor de acelasi sex si s-ar crea „permisele unor vicii de neconstitutionale". In plus, atrag ei atentia, nu este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

