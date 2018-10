Legea offshore. Suciu: Am acceptat. Este foarte normal "Astazi s-a finalizat raportul pe legea offshore. Ma bucura faptul ca PSD, ALDE, UDMR si minoritatile sustin aceeasi varianta. Cei din Opozitie si-au asumat un vot de abtinere. In esenta, cu peste 90% din prevederile acestei legi cred ca toate partidele sunt de acord. Singurul punct in care nu ne-am inteles cu cei din Opozitie este acel subiect despre stabilitate fiscala, dar care este asigurata prin efectul legii pur si simplu. Nu am abdicat si ma bucur ca au ramas niste principii in picioare, si ma refer la procentul de 50% din productia de gaz tranzactionata pe bursa si in Romania,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

