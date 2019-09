Legea Offshore şi legea Petrolului. Ministerul Energiei, revizuiri Potrivit FPPG, prin setul de amendamente nou introdus, autoritatile recunosc deopotriva necesitatea asigurarii stabilitatii si competitivitatii regimului fiscal aplicabil sectorului offshore. "FPPG saluta faptul ca autoritatile doresc modificarea legislatiei in favoarea dezvoltarii proiectelor de investitii in petrol si gaze. Totodata, FPPG isi afirma in continuare deplina disponibilitate pentru dialogul cu autoritatile in vederea construirii unui cadru de reglementare cat mai eficient pentru dezvoltarea economica a Romaniei si cat mai favorabil derularii de investitii semnificative… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

