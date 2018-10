Legea offshore, rupere PSD-ALDE? Borza, observație: Până când? Deputatul Remus Borza a realizat o analiza cu privire la acest subiect in cadrul emisiunii "Borza Analytica" de la DC News. „Legea offshore este, mai nou, marul discordiei in coaliție. Avea dreptate fostul președinte Traian Basescu care s-a referit la acțiunea sau inacțiunea celor doi lideri ai coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acesta din urma este exponentul intereselor multinaționalelor, in primul rand al Exxon și OMV. Sa ne amintim ca el ca premier și Varujan Vosganian ca ministru al Economiei, au semnat in 2008 acordurile de concesiune privind expoatarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta…

- "In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2059 locuri de munca vacante, la aceasta data, dupa cum urmeaza: 1) Austria – 300: 100 chelneri, 100 bucatari, 100 cameriste. NOTA: pentru locurile de munca din domeniul hotelier se solicita limba germana si/sau…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din strainatate pun la bataie peste 2.100 de locuri de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.136 locuri de…

- Potrivit datelor Agenției naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din UE pun la fisspoziție peste 1.200 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.217 locuri de munca vacante, dupa…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la bataie peste 1.300 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.366 locuri de munca vacante, dupa…

- Legea exploatarii resurselor offshore a provocat, de la adoptare, discuții in contradictoriu, axate in special pe aspectele legate de fiscalitate. Personal, consider ca forma in care legea a fost votata reflecta atenția deosebita care i-a fost acordata acestui aspect al fiscalitații, dar ar fi eronat…

- In ultimii ani, in partea romaneasca a Marii Negre au fost descoperite și deja parțial exploatate depozite uriașe de gaz natural. Potrivit estimarilor moderat optimiste, ar fi vorba de cel puțin 40 de miliarde de metri cubi de gaz, dar ar putea fi pana la 200 de miliarde - suficient pentru a acoperi…