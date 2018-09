Plenul Senatului a adoptat luni proiectul privind legea offshore cu modificarile aduse, tot luni, de senatorii PSD și ALDE in comisiile de specialitate, dupa ce președintele a cerut reexaminarea acestui proiect. Unul dintre cele mai importante amendamente arata ca pentru producția petroliera din Marea Neagra se aplica actualele redevențe. Un alt amendament important este ca pe intreaga perioada a acordurilor petroliere, adica zeci de ani de acum inainte, regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica. In plus, vor putea fi deduse atat investițiile efectuate pana in momentul intrarii…