Legea offshore, promulgată de Klaus Iohannis. Prevederile actului normativ "Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore (...) se calculeaza prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, dupa caz, asupra veniturilor suplimentare obtinute din vanzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, asa cum acestea sunt determinate potrivit Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege, impozit din care se deduce valoarea investitiilor in segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore tine seama de pretul de referinta stabilit de ANRM pentru calculul redeventelor. Tranzactiile desfasurate sub pretul de referinta se impoziteaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea offshore, dupa ce in vara o trimisese la reexaminare, iar majoritatea PSD-ALDE a efectuat mai multe modificari la proiectul initial. Potrivit legii care tocmai a fost promulgata, impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se calculeaza prin…

- Documente atasate: Legea offshore Plenul Camerei Deputatilor adopta pe 24 octombrie proiectul legii offshore, cu 170 de voturi "pentru", 3 voturi impotriva si o abtinere. "Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore (...) se calculeaza prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul,…

- In aceasta saptamana, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect foarte important pentru viitorul țarii, pentru securitatea energetica: Legea offshore. Au fost inregistrate in favoarea acestui act normativ 170 voturi pentru și doar 3 impotriva, plus o abținere. Legea aduce o serie de clarificari…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul legii offshore, cu 170 de voturi „pentru”, 3 voturi impotriva si o abtinere. Camera Deputatilor este for decizional, astfel ca proiectul merge la promulgare, la seful statului. Este al doilea vot din Parlament, dupa ce initial proiectul a trecut…

- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca membrii acestei formatiuni nu vor sustine in Parlament proiectul legii offshore, iar in ce priveste directiva europeana privind combaterea spalarii banilor va fi luata o decizie abia dupa ce reprezentantii Guvernului vor explica efectele…

- Comisiile pentru industrii, pentru buget si cea pentru administratie de la Camera Deputatilor se reunesc azi, in sedinta comuna, incepand cu ora 12,30, pentru dezbaterea proiectului legii privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare…

- Proiectul de lege, care se afla la reexaminare in Parlament la cererea presedintelui Klaus Iohannis, trebuia sa fie dezbatut in comisii si adoptat de plenul Camerei inca de saptamana trecuta. Presedintele Comisiei pentru industrii, Iulian Iancu, a anuntat martea trecuta ca proiectul de lege…

- Comisiile pentru industrii, pentru buget si cea pentru administratie de la Camera Deputatilor se reunesc marti in sedinta comuna, incepand cu ora 12,30, pentru dezbaterea proiectului legii privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare…