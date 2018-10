"Am avut discutii si cu cei de la celelalte grupuri, am avut discutii si cu cei care reprezinta investitorii. In mod clar, eu, cel putin ca fost prim-ministru in perioada in care s-au pornit explorarile, stiu cel mai mult despre ceea ce s-a facut si despre ceea ce se poate face. In primul rand, noi vom vota pentru un proiect de lege care sa permita efectuarea exploatarii, pentru ca unii vor sa le opreasca, sa nu se faca deloc. (....) Eu cred ca avem o resursa naturala pe care trebuie sa o exploatam dupa ce am explorat-o", a spus Victor Ponta.

El a afirmat ca Pro Romania isi doreste ca…