"Cred ca saptamana viitoare, obligatoriu, trebuie sa intre in comisii. Mi-as fi dorit sa intre in comisie ieri (marti - n.r.). Pentru saptamana viitoare nu mai vad niciun motiv sa nu intre in comisie legea respectiva", a spus Dragnea, la Parlament.

Liviu Dragnea a fost intrebat daca in legea offshore se modifica, la punctele privind suprataxa, si procentul pana la care se merge cu deducerile, el precizand ca Parlamentul nu a primit niciun argument serios pentru care acele procente sa fie schimbate.

"E posibil sa nu, dar daca tot avansam vedem ce se intampla. Repet, la noi inca…