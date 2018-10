Stiri pe aceeasi tema

- UDMR vrea ca aceste investitii sa se realizeze cat mai rapid si isi va exprima punctul de vedere in functie de varianta care va iesi din comisie, a adaugat acesta. "In momentul de fata, noi avem doua lucruri, si anume: noi am dori sa avem o siguranta energetica a Romaniei si o independenta…

- S-a ajuns la un acord pe legea offshore, blocata de ceva vreme in Camera Deputatilor. Este a doua oara cand legea ajunge in Parlament, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a retrimis-o pentru reexaminare. Intre PSD si ALDE au existat conflicte in privinta formei finale a legii, care au dus la certuri…

- Decizia a fost luata miercuri dupa o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu cu reprezentantii ALDE - Andrei Gerea si Toma Petcu."La rugamintea si la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reintalnit pentru a ne pune de acord asupra…

- PSD si ALDE au ajuns la un consens in privinta modificarilor la legea offshore, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu precizand ca, in urma sedintei din coalitie, s-a decis ca 50% din productia de gaz din Marea Neagra sa se tranzactioneze pe bursa din Romania, iar investitia celor care opereaza sa se…

- "Nu am mai discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.) despre legea offshore. Și la nivelul comisiei și a liderilor grupurilor vor face o discuție cu autoritațile de resort. Iar miercuri grupurile parlamentare vor avea o intrevedere cu Asociația Companiilor de Explorare a Zacamintelor de Petrol și Gaze. O…

- Amendamentele votate marti seara la Legea offshore vor avea consecinte negative asupra industriei romanesti de petrol si gaze si vor descuraja investitiile din Marea Neagra, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronale de Petrol si Gaze (FPPG), remis, miercuri, AGERPRES. "Noile modificari…

- Parlamentarii din comisiile Camerei Deputatilor au adoptat, marti, noi modificari radicale la legea offshore, care cresc semnificativ taxarea gazelor din Marea Neagra. Dezbaterile din comisii s-au lasat cu scandal, deoarece opozitia acuza ca amendamentele au fost depuse cu doar cateva ore inainte de…

- Proiectul legii off-shore, in dezbaterea Senatului Comisiile de specialitate ale Senatului dezbat la aceasta ora proiectul legii off-shore în urma cererii de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. documentul stabileste cum sunt exploatate gazele din Marea Neagra. Senatul analizeaza…