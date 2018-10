Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a discutat vineri, in biroul sau, cu seful Senatului Calin Popescu Tariceanu, in incercarea de a cadea la pace asupra prevederilor legii offshore. Discutiile au tinut timp de o ora, fara a duce la un rezultat concret.

- ”Cred ca in pofida imposibilitatii fizice a dlui presedinte Iancu de a participa la lucrarile comisiei, comisia ar trebui sa se intruneasca si in cadrul comisiei sa existe un schimb de pareri intre membrii comisiei din toate partidele care sunt reprezentate in Parlament, pentru a cantari optiunile…

- Din cauza neințelegerilor dintre partide, actul normativ care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, nu a putut fi adoptat de Camera Deputaților. Discuții vor fi și pe alte teme delicate cum ar fi ordonanțele de urgența din justiție: amnistie, grațiere.

- Cu legea offshore dorita de Liviu Dragnea retrimisa in comisii cu votul ALDE, șeful PSD se va intalni vineri cu Calin Popescu Tariceanu pentru a negocia pe amendamentele la actul normativ, au declarat pentru HotNews surse parlamentare.

- Modificarile succesive facute la proiectul legii offshore au indus parlamentarilor ALDE un sentiment de incertitudine legat de soliditatea propunerilor, pentru ca aceste amendamente nu au fost însotite de niciun fel de nota explicativa privind efectele si consecintele

- "Eu, personal, am discutat cu domnul Vosganian saptamana trecuta. Si-a manifestat interesul de a avea doua amendamente, sa nu existe contracte subsecvente si sa o interventie asupra regimului fiscal alta decat redeventele. I-am spus ca au fost impartasite in totalitate si supuse dezbaterii si sunt…

- Noua sesiune a Parlamentului incepe luni, iar printre prioritatile alesilor PSD-ALDE se numara adoptarea noii legi a pensiilor, modificarea legii offshore, legea lobby-ului, infiintarea Autoritatii Nationale...