Legea offshore a fost adoptata de Parlament. Cati bani pierde Romania si cat vor castiga petrolistii

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligati sa tranzactioneze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajati trebuie sa fie romani.

- Dupa lungi discutii si negocieri, legea offshore a fost adoptata de Parlament. Actul normativ stabileste conditiile in care va fi exploatat gazul din Marea Neagra. Legea offshore a primit ieri aviz pozitiv de la comisiile de specialitate, insa nu fara scandal.

- Camera Deputaților va vota, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligați sa tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajați trebuie sa fie romani, informeaza…

- Dupa saptamani de negocieri tensionate, PSD si ALDE au ajuns la un consens pe tema legii offshore. Proiectul a fost intors odata in Parlament, adoptat in Senat și blocat apoi la dezbaterile din Camera Deputaților.

- S-a ajuns la un acord pe legea offshore, blocata de ceva vreme in Camera Deputatilor. Este a doua oara cand legea ajunge in Parlament, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a retrimis-o pentru reexaminare. Intre PSD si ALDE au existat conflicte in privinta formei finale a legii, care au dus la certuri…

- Votul din Camera Deputatilor pe legea offhore, camera decizionala in acest sens, nu mai intra miercuri la votul final din plen, asa cum era planificat. Proiectul a fost retrimis la comisii, pentru continuarea dezbaterilor. Votul final ar urma sa aiba loc saptamana viitoare.Decizia a venit…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- Legea urmeaza, dupa vot, sa fie trimisa la Camera Deputaților. Actul normativ fusese trimis la reexaminare de presedintele Klaus Iohannis. Au fost exprimate 81 voturi "pentru", noua impotriva (USR) si 15 abtineri. Principalele amendamente adoptate, propuse de PSD, se refera la posibilitatea…