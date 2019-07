Legea numarul 127 privind sistemul public de pensii. Text integral (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii, adoptata de Camera Deputatilor pe 26 iunie, in forma reexaminata, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale. Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, initiator al proiectului,…

- Legea a fost adoptata cu 197 de voturi „pentru" si 70 de abtineri. Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021. Astfel, valorile punctului de pensie sunt urmatoarele: a) la data de 1 septembrie 2019 -…

- Senatul a respins miercuri in plen proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost inregistrate 67 de voturi "pentru" si 22 abtineri, nefiind intrunit numarul minim necesar de voturi (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic.…

- Condițiile in care femeile pot ieși la pensie s-au modificat. Noile prevederi vor intra in vigoare sambata, dupa ce Legea nr. 93/2019, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354.

- La data de 19.04.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 309 OUG nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ordonanța de urgența modifica și completeaza Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri, republicata, cu modificarile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata modificarea legii pentru completarea Legii nr. 282 2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor…