- Senatul a adoptat, cu 100 de voturi „pentru“ si 2 „impotriva“, propunerea legislativa pentru abrogarea legii privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale. Legea a fost initiata de Traian Basescu, senator care a explicat ca aceasta Academie este doar o sinecura pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa initiata de parlamentarii USR prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru depasirea acestora, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu.Legea a fost adoptata cu 95 pentru și un vot impotriva.…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Doi senatori clujeni pe „lista rusinii" la votul ce permite lucrari in ariile protejate Greepeace Romania a criticat dur votul dat de senatori pentru legea care permite lucrari de utilitate publica in zone protejate precum padurile virgine și cvasivirgine. Greenpeace România, într-o…

- "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica, pentru ca toti cei care vor sa aduca imbunatatiri sa poata sa o faca. Ceea ce pot sa spun eu acum este ca ne vom incadra in programul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul anului, ea subliniind ca nu va scadea nicio pensie. "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi…

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, doua proiecte legislative de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, care prevad modul de alegere a judecatorilor si faptul ca acestia pot fi retinuti, arestati sau perchezitionati doar cu incuviintarea plenului Curtii.

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- Legea de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului si are prevederi ce contravin regimului constitutional al hotararilor de Guvern, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat…

- Statul paralel a fost o expresie folosita, marti, ca argument si contraargument in Comisia de Aparare a Senatului, in timpul sedintei in care se discuta raportul la un proiect de lege initiat de Traian Basescu, senator PMP, care prevede desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale.

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Fl. Tanasescu Este destul de probabil ca unii infractori, la auzul vestii ca 50 de studenti de la Academia de Politie sunt blocati intr-un mijloc de transport pe cablu, la Cota 1.000, sa-si frece mainile de bucurie. Iar unii, mai culti, sa-si aduca aminte si, implicit, sa parafrazeze celebrul dialog…

- Uniunea Liceenilor Maghiari din Romania ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu intarzie promulgarea legii privind infiintarea liceului romano-catolic din Targu Mures.Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' ”Stimate domnule Presedinte, ne…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- "Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Senatul va acorda, astazi, vot final, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres.

- Senatul a eliminat, in sedinta de miercuri, prevederile din proiectul de modificare a Legii de organizare si functionare a CSM, in forma adoptata de Camera Deputatilor, care vizau obligatii sau atributii pentru alte persoane. "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 80 voturi „pentru”, 28 de voturi „impotriva” si o abtinere. Senatul este for decizional in acest caz. In debutul sedintei, PNL, USR si PMP au solicitat amanarea dezbaterii ultimelor doua legi ale…

- Senatorii au votat miercuri proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati. Proiectul de modificare a Legii 304/2004…

- Senatul a votat, miercuri, Legea privind organizarea judiciara, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i ia „la bataie“.

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata. La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta de la Camera…

- Senatul a adoptat in plenul de luni, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa a deputatului PSD, Florin Iordache, care modifica Legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) in sensul schimbarii unui articol potrivit caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor,…

- La doi ani dupa ce administrarea contribuabililor mijlocii a fost transferata de la administratiile judetene la directiile regionale ale finantelor publice, Senatul a adoptat un proiect al UDMR care prevede ca firmele mijlocii vor fi din nou gestionate la nivelul Fiscului județean. “Masura adoptata…

- USR a propus respingerea articolulului din Legea bugetului de stat pentru 2018 care prevede ca Academia Oamenilor de Stiinta sa fie finantata de la bugetul de stat. "Este o derogare prin care se infiinteaza o alta academie infama, o sinecura ordinara, numita Academia Oamenilor de Stiinta si propunem…