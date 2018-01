Legea insolventei personale, inca inaplicabila dupa aproape trei ani de la adoptare! Care este cauza?

Stiri pe aceeasi tema

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Avocatul lui Mazare RUPE TACEREA: Ce…

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cele mai importante probleme sunt, in opinia Casei de Insolventa Transilvania (CITR), faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa…

- Finala de simplu de la Shenzhen, dintre Simona Halep și Katerina Siniakova, a fost amanata pentru ora 09:30, din cauza conditiilor meteo. Ploaia nu a permis disputarea meciului de la ora stabilita inițial. Dupa finala de la simplu va urma și finala de dublu, pe care perechea formata din Simona Halep…

- Personalul din sanatate aștepta cel mai mult ziua de 1 ianuarie 2018 pentru ca, potrivit programului de guvernare din aceasta luna, un medic rezident din anul I ar fi trebuit sa incaseze 1.200 de euro salariul brut, un medic specialist - 2.850 de euro, iar un medic primar 3.300 de euro. Impozitul pe…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizic a intrat in vigoare din 1 ianuarie 2018, cu o intarziere de doi ani, dupa ce a fost amanata de trei ori, insa nici acum institutia responsabila de aplicarea acesteia, potrivit unei analize facuta de bancherul.ro . Autoritatea Nationala…

- Amanata de ani de zile, in 2017, legea vaccinarii a prins contur si a ajuns pana pe masa deputatilor, dar este contestata de parintii care nu doresc sa fie obligati sa isi imunizeze copiii. Mai mult, proiectul legii aduce si amenzi celor care nu se informeaza cu privire la beneficiile imunizarii.

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,…

- "In acest moment nu mai sunt blocaje si vreau sa va informez ca in prima saptamana din luna ianuarie vom da ordin de incepere pentru acest obiectiv, tocmai pentru ca estimam ca trei luni cat dureaza faza de proiectare sunt suficiente astfel incat cel care elaboreaza documentatia sa ajunga sa intabuleze…

- "Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii publice, salarizarea personalului din acest domeniu de activitate si protectia adecvata a politistilor, in special a celor din structurile operative, aflati permanent in prim-planul…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

- Va prezentam textul integral al cererii: ________________București, 14 decembrie 2017 Domnului Calin Popescu TariceanuPreședintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINAREasupraLegii…

- Pentru a veni in sprijinul acestora, Protecția Consumatorilor preia, incepand de luna aceasta, toate reclamațiile privitoare la absența rampelor de acces. In conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 448/2006, incepand cu data de 1 decembrie 2017, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor…

- Fetița nu va pleca din Iasi cel putin pana la inceputul saptamanii viitoare, in condițiile in care de cateva luni parintii ii refuza accesul la tratamentul vital, de teama ca fetei ii vor fi furate organele.

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 6 martie 2018 dosarul privind insolventa Telegraf Advertising. Cauza se afla pe rolul instantei din 6 martie. Conform portalului instantelor de judecata, la data de 27 iunie, instanta a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarea…

- Pachetul legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale va fi revizuit si va fi votat în Parlament în luna februarie 2018, a anuntat ministrul Economiei, Gheorghe Simon.

- Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna de marti, sa amane cu o saptamana dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, scrie ...

- Australienii isi vor inaspri legea spionajului, modificarea legislativa intervenind pe fondul unui scandal legat amestecul Chinei in afacerile lor interne. Saptamana trecuta, un politician a fost nevoit sa demisioneze dupa ce a prevenit un om de afaceri chinez ca este ascultat.

- Pentru siguranța cetațenilor, peste 500 de politisti bistrițeni au actionat, in perioada 30 noiembrie-03 decembrie a.c., in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale, pentru evitarea evenimentelor nedorite, fluidizarea…

- Serena Williams (36 de ani) isi doreste sa joace la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din 2018, insa revenirea sa pe teren ar putea fi amanata. Antrenorul Patrick Mouratoglou (47 de ani) nu e sigur ca eleva sa va putea sa realizeze ceea ce si-a propus. Sportiva din Statele Unite ale Americii…

- "In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au identificat un tanar, de 20 de ani, din Petrosani, care avea asupra sa 69 de articole pirotehnice interzise detinerii (fumigene, petarde luminoase, torte). Cel in cauza a fost…

- Polițiștii clujeni au indisponibilizat, joi, zeci de articole pirotehnice interzise deținerii, care au fost ridicate de la un tânar, de 20 de ani.”La data de 23 noiembrie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și…

- „Inspecția Judiciara trebuie sa aiba statut independent, sa nu fie sub absolut nimeni și sa fie sub control parlamentar, pentru ca Parlamentul este exponentul poporului roman. Sub control parlamentar trebuie sa fie orice fel de instituție, inclusiv SRI-ul, pentru ca Parlamentul e poporul”, a declarat…

- „Va fi un protest spontan, nu e o actiune sindicala, pentru ca noi, sindicatele, mai ales din acest domeniu, avem interzis prin lege sa facem greva. Dar angajatii vor opri lucrul si vor iesi in fata institutiilor vineri, intre orele 9.00 si 12.00", a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres. Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind…

- Obiecțiile de neconstituționalitate ridicate la CCR de cptre PNL, USR și PMP cu privire la modificarile aduse legii finanțarii partidelor și campaniilor electorale au fost admise joi de judecatorii Curții. Schimbarile aduse legii in cauza fusese facuta de deputații PSD și vizau abrograrea articolelor…

- Toata lumea se așteapta la o noua logodna regala, nu-i așa? Ei bine, dupa ce s-a tot zvonit ca marea veste va fi facuta publica luna aceasta, sunt voci care se indoiesc ca lucrul acesta se va intampla foarte curand. O sursa bine conectata la palat a declarat pentru site-ul Daily Beast ca Prințul Harry…

- Ieri, la sediul Politiei Rutiere din Constanta s a dezbatut proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, art. I. Legea nr. 61 1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii…

- Medicii de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala au fost in situatia de a amana oprratiile in cazul a zece pacienti pentru ca nu au mai avut placute de electro-cauter, masti, manusi sau ata chirurgicala, scrie jurnalista Paula Rusu pe blogul sau.Medicii spun ca legea…

- Polițiștii, alaturi de procurorii DIICOT Salaj, au prins în flagrant delict un barbat care avea asupra sa un kilogram de cannabis. Cel în cauza a fost reținut.”La data de 2 noiembrie a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Salaj, sub coordonarea…

- Legea pensiilor a fost amanata pentru doi ani de zile, insa pensiile vor creste in 2018, asa cum a fost anuntat in programul de guvernare. Se respecta in continuare programul de guvernare, respectiv majorarile și scutirile de taxe prevazute in program pentru pensii nu se amana, a declarat Ioan Sas,…

- Camera Deputatilor a decis, marti, prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii insolventei persoanelor fizice pana la 1 ianuarie 2018, adoptand in acest sens Ordonanta Guvernului 6/2017 cu 264 voturi "pentru", unul "impotriva" si doua abtineri.

- Procesiunea "Calea Sfintilor" care urma sa aiba loc marti in Capitala a fost amanata pentru joi, din cauza ploii. Totusi, moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou si ale Sfantului Ierarh Nectarie vor fi scoase, marti, la ora 12.30, intr-o procesiune restransa, pentru a fi depuse la noul baldachin…

- Ministrul Muncii a anuntat, luni, ca Guvernul va discuta in sedinta de saptamana urmatoare o ordonanta de urgenta elaborata de minister, care prevede majorarea punctului de pensie, in 2018, la 1100 lei si crestere pensiei sociale minime la 640 lei, precizand ca legea pensiilor este un „pic amanata”,…

- Intalnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost in Parlament. La intalnire participa mai mulți membri din conducerea PSD. Este prezenta și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele…

- Ministrul Muncii a anuntat, luni, ca Guvernul va discuta în sedinta de saptamâna urmatoare o ordonanta de urgenta elaborata de minister, care prevede majorarea punctului de pensie, în 2018, la 1100 lei si crestere pensiei sociale minime la 640 lei, precizând ca legea pensiilor…

- Un numar de 56 de deținuți au fost eliberați, ieri, de la Penitenciarul Poarta Alba din Constanța, în prima zi în care Legea recursului compensatoriu a intrat în vigoare. Numarul acestora poate crește la câteva sute în urmatoare doua saptamâni. Potrivit…

- Noua lege a pensiilor, amanata pentru anul viitor Dezbaterea si adoptare unei noi legi a pensiilor a fost amânata pentru anul viitor, din cauza problemelor pe care guvernul PSD- ALDE le-a gasit în sistemul de pensii din România, spune presedintele PSD, Liviu Dragnea.…

- Un barbat din Botoșani, dator pentru 5000 de ani. Acesta a reusit „performanta” de a avea conturile blocate pentru peste doua milioane de euro. Barbatul din Botoșani are conturile blocate si poprire pe pensie dupa ce a acumulat o datorie de 10.057.212 lei, adica peste doua milioane de euro. Un barbat…

- Coalitia PSD-ALDE amana adoptarea legii pensiilor. Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca legea pensiilor nu va intra in dezbatere parlamentara in 2017. Acesta a mai precizat ca, incepand cu 1 iulie 2018, punctul de pensie va creste la 1.100 de lei. 0 0 0 0 0 0 ”Legea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri, dupa ședința coaliției de guvernare, ca se va lucra anul viitor la Legea pensiilor, intrucat este un act normativ "extrem de complicat", noteaza Agerpres.

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca Legea pensiilor va fi amanata pentru anul viitor, precizand ca aceasta decizie s-a luat „cu grija”. Intrebat cum s-a ajuns la aceasta decizie in cadrul coalitiei de guvernare, Tariceanu…

- Presedintele Senatului și liderul ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a anuntat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca Legea pensiilor va fi amânata pentru anul viitor, precizând ca aceasta decizie s-a luat „cu grija”, potrivit Mediafax. Întrebat cum s-a ajuns la…

- Legea care permite eliberarea mai rapida a celor condamnati din cauza conditiilor precare in inchisori intra joi in vigoare, informeaza Digi 24.Recursul compensatoriu, asa cum a fost denumita masura de catre Ministerul Justitiei, spune ca pentru 30 de zile executate in penitenciare care nu respecta…

- Noua lege a pensiilor, care prevedea printre altele recalcularea tuturor pensiilor aflate in plata, va fi amanata cel puțin un an, deși social-democrații spuneau recent ca acest proiect este necesar pentru a rezolva „haosul” din sistem. „Nu trebuie sa isi produca efectele in 2018” spune seful PSD, desi…

- Cu toate ca figura pentru dezbatere și adoptare in plenul de luni al Senatului, de la ora 16.00, proiectul de lege al UDMR care prevede ca 15 martie sa fie declarata sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, va fi retras de pe ordinea de zi, au declarat surse parlamentare pentru EVZ. Sursele au…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat un nou termen in dosarul de insolventa al SC Soti Cable Neptun SRL. Cauza a fost amanata pentru data de 11 decembrie. Pana in prezent, dosarul a primit 16 termene. Amintim ca Tribunalul Constanta a admis, in sedinta din data de 6 aprilie, cererea…

- Aproape 150 de unitați de invațamant din județ sunt in pericol sa fie inchise. Pe 30 septembrie a expirat termenul de grație prevazut de Legea nr. 307/2006, cu modificarile ulterioare, astfel ca autorizația de securitate la incendiu a devenit obligatorie. In luna august, aproximativ 150 de unitați de…