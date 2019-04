Legea împotriva ''ştirilor false'': Twitter blochează o campanie a guvernului francez O campanie a Ministerului de Interne din Franta care indeamna la vot la alegerile europene a fost respinsa de catre Twitter, care avanseaza riscul de incalcare a noii legi franceze impotriva stirilor false ('fake news'), a indicat marti guvernul, relateaza AFP.



Coordonata de catre Serviciul de informatii al guvernului (SIG), campania '#Ouijevote' (da, votez) pentru a indemna la inscriere pe listele electorale in vederea scrutinului din 26 mai nu a putut da loc, cum se prevedea, la tweet-uri sponsorizate, pe care principalul organism de comunicare al statului era totusi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

