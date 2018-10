Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia s-a alaturat Spaniei si Greciei in randul statelor care au acceptat sa-i preia inapoi pe migrantii ajunsi in Germania, daca acestia au fost inregistrati initial ca solicitanti de azil pe teritoriul lor, informeaza miercuri dpa si EFE. Ministrul german de interne Horst Seehofer…

- Austria a propus joi folosirea de forte armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE,…

- Ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov a declarat marti ca Moscova este pregatita sa discute cu SUA despre cele mai noi arme strategice ale sale, chiar daca acestea nu fac parte din Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), a anuntat agentia de presa rusa RIA, citata…

- Ministrul de externe al Coreii de Nord s-a declarat sambata din ce in ce mai alarmat de atitudinea Statelor Unite fata de tara sa izolata, care insa a ramas ferm angajata sa puna in aplicare acordul nuclear la care a ajuns cu Washingtonul in iunie, relateaza Reuters. Statele Unite si Coreea de Nord…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a fost acuzat marti ca a deportat ilegal un barbat suspectat ca a fost militant islamist si ca in trecut a fost garda de corp al lui Osama bin Laden, in pofida unui verdict al instantei care ii permitea sa ramana in Germania, relateaza Reuters, informeaza…

- Numarul cetatenilor europeni care au imigrat in Regatul Unit a scazut, anul trecut, la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in contextul in care oferta de locuri de munca este mai redusa, dupa referendumul cu privire la Brexit din 2016, a anuntat luni Biriul Statisticii Nationale britanice (ONS),…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii solicitantilor de azil deja…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii…