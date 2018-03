Stiri pe aceeasi tema

- Biroul procurorului general al Poloniei a declarat ca legea holocaustului este partial neconstitutionala. Legea avea ca scop apararea imaginii Poloniei la nivel international, dar a fost criticata de Israel, Ucraina si SUA, scrie AFP. Comunicatul publicat joi este unul surprinzator pentru ca procurorul…

- "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru pierderile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial", a declarat seful diplomatiei de la Varsovia, intr-un discurs consacrat obiectivelor de politica externa ale tarii sale. "Vom cauta modalitati legale, politice si financiare…

- Lipsa finantarii proiectelor de investitii pentru modernizarea caii ferata a dus la cresterea accidentelor, Romania plasandu-se din acest punct de vedere pe locul trei in Europa, dupa Germania si Polonia,...

- Legea prin care este sporita imunitatea judecatorilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) este partial neconstitutionala, a decis marti CCR, potrivit lui Valer Dorneanu, președintele Curții. Astfel, judecatorii CCR nu vor beneficia de imunitate in ceea ce priveste urmarirea penala, insa va fi nevoie…

- Guvernul condus de Angela Merkel vrea sa construiasca, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (GNL) in Germania, in ideea de a reduce dependenta de gazele naturale care ajung prin conducte din Rusia si Norvegia. Germania, prima economie europeana, este din ce in ce mai dependenta…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite dintre cei doi vecini din cadrul Uniunii Europene (UE), informeaza dpa. Maas are programata…

- Agentul neurotoxic de uz militar cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) ar fi fost plasat in valiza fiicei acestuia inainte ca ea sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, relateaza The Telegraph, citand surse, informeaza AGERPRES . Serghei…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Toader: Sunt pregatit sa sesizez CCR daca președintele nu da curs cererii de recuzare a șefei DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca procurorii din CSM au luat o hotarare rapida, "instant", referindu-se la avizul negativ dat propunerii de revocare din functie a procurorului-sef…

- Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 12 martie, de-a lungul anilor, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. 12 martie a ramas una importanta in istorie deoarece, in 1838, a aparut ziarul politic „Gazeta de Transilvania” care a avut un rol important in…

- Actiunea este destinata promovarii programului Erasmus+ in randul studentilor sai. Aproape 100 de studenti de la toate facultatile universitatii au participat la activitatile pregatite de Biroul Erasmus+ si Liga Studentilor din UAV, din care au aflat despre oportunitatile oferite de mobilitatile…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale chestiunea…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Rezultatele unui sondaj realizat in cadrul proiectului Sputnik.Opinii, la care au participat peste trei mii de cetațeni din Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia, arata ca majoritatea europenilor nu considera Rusia parte a Europei.

- Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție precum și asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare și relații publice face urmatoarele…

- Germania vrea ca tarile care gazduiesc un numar mai mare de migrantti sa fie rasplatite cu ajutoare regionale mai mari, scrie Financial Times. In urma unei astfel de masuri, tarile mai sarace din Europa centrala si de est ar beneficia de fonduri reduse. Propunerea este un semn al nemultumirii…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor și procurorilor, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat de catre un jurnalist israelian daca va fi incriminata orice persoana care vorbeste despre colaboratori polonezi ai regimului nazist in timpul Holocaustului, in conformitate cu noua lege adoptata…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP. Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc o responsabilitate…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Samsung incepuse in urma cu doar cateva zile sa livreze o versiune finala de Android 8.0 Oreo catre utilizatorii de Galaxy S9, insa compania a oprit lansarea fara sa ofere alte detalii. Cei care au reusit sa instaleze noul software vor putea in continuare sa il foloseasca, cu riscul de a intampina probleme,…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor.…

- Ministerul Justiției a transmis astazi Ministerului Finanțelor Publice, in avizul solicitat de Guvern pentru adoptarea OUG privind unele masuri fiscal bugetare de astazi, prin care s-ar acorda compensații financiare salariaților din domeniul IT și celor cu contracte part-time, ca

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Aproximativ 41 % dintre utilizatorii de internet din Germania au fost victime ale infractionalitatii cibernetice, indica un sondaj difuzat luni, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Sondajul, comandat de Biroul federal de securitate in tehnologia informatiei (BSI) si de Departamentul politiei…

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a semnat un proiect de lege care limiteaza în mare masura comertul în zilele de duminica, argumentând ca aceasta miscare va aduce beneficii vietii familiale ale angajatilor, scrie Dailymail. Guvernul si Sindicatul de Solidaritate,…

- Miercuri seara, chiar inainte de votul Senatului polonez asupra textului respectiv, Departamentul de Stat si-a exprimat 'ingrijorarea' in ceea ce priveste 'consecintele' legii in chestiune, criticata de Israel, care vede in ea o tentativa de a nega participarea polonezilor la genocidul evreilor de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Israelul a cerut Poloniei sa schimbe o lege adoptata in Camera Inferioara a Parlamentului, care sanctioneaza folosirea sintagmei „lagare poloneze ale mortii” in descrierea lagarelor de exterminare naziste de pe teritoriul polonez.

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, marți, dupa ce au analizat Legea 303/2004 privitoare la raspunderea magistraților ca o parte dintre articole sunt neconstituționale. Din acest punct legea se va intoarce la Parlament, acolo unde trebuie pusa in acord cu decizia Curții Constituționale.”In…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- Grecia a inregistrat in 2017 un numar total de 58.661 de solicitari de azil, reprezentand 8,5% din numarul total de cereri in Uniunea Europeana, o situatie considerata "disproportionata", a anuntat vineri Biroul elen pentru azil, relateaza AFP. Aceste cifre fac din Grecia, tara cu 11 milioane de…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Norvegia a castigat medalia de aur la sarituri cu schiurile pe echipe, impunandu-se in concursul desfasurat pe marea trambulina de la Oberstdorf (Germania), duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale. Medaliile de argint si bronz au revenit Sloveniei, respectiv Poloniei. …

- Aleksandra Julia traiește de 24 de ani in Romania, dar nu este cetațean roman, tanara neputand astfel sa se casatoreasca sau sa se angajeze – pe scurt, sa duca o viața normala, precum a altora. Aleksandra Julia are 24 de ani și traiește in județul Gorj de la varsta de doua luni, impreuna cu tatal sau.…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), a catalogat ca fiind "o amenintare si o presiune" declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei. "Uitati-va la declaratia…

- Organizatorii se asteapta ca pana la 750 de persoane sa participe la un eveniment neonazist la 20 aprilie la granita dintre Germania si Polonia pentru a marca ziua de nastere a lui Adolf Hitler. Organizat de Partidul National Democrat (NPD), de extrema dreapta, evenimentul din satul Ostritz, care…

- Zbigniew Ziobro, ministrul Justitiei si procuror-general al Poloniei, a cerut Curtii Constitutionale de la Varsovia sa abroge legea privind prescrierea crimelor comise de oficiali ai fostului regimul comunist in perioada 1944-1989, informeaza site-ul cotidianului Le Monde.