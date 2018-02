Legea falimentului personal a intrat in vigoare la 1 ianuarie. In realitate, romanii nu o pot folosi

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentat de Tudorel Toader in 22 februarie 2018 Avem o justitie - unii spun ca este buna, altii spun ca este rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie in slujba cetateanului, trebuie sa fie buna, nu si rea! In urma cu sase luni, se implineau sase luni de la preluarea demnitatii…

- Sorina Pintea, despre salarizarea din Sanatate: Lucrurile se vor echilibra Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente care "ar ajusta sau regulariza cat de…

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice introduce insolvența ca opțiune, in premiera in țara noastra, pentru persoanele care nu-și mai pot acoperi datoriile cu veniturile pe care le au. Pana acum, discuția pasivului care depașește activul și toate aspectele acestei probleme…

- Noul Cod Fiscal a devenit un adevarat coșmar pentru oamenii de afaceri și investitori, care nu mai știu la ce sa se aștepte de la legislația in vigoare. Fostul președinte ANEVAR avertizieaza ca executivul ar lucra in momentul de fața la o noua modificare a Codului Fiscal care prevede un nou mod de…

- In municipiul Targoviște se anunța investiții majore, dedicate Centenarului Marii Uniri. Fostul spital de la Manastirea Dealu poate deveni singurul centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor veterani, participanti in teatrele de operatii militare. Acesta ar urma…

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Procedura de adoptare a proiectului Legii vaccinarii, aflat in dezbatere parlamentara la Camera Deputatilor, trebuie accelerata, mai ales in conditiile in care in ultima perioada au aparut numeroase cazuri de gripa la nivelul intregii tari, a afirmat vineri deputatul PSD de Arad Dorel Caprar. "Este…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de angajati din sectorul public sunt afectati in mod direct de "experimentele fiscale si cele de politica salariala practicate de actuala coalitie", iar peste doua milioane de angajati din mediul privat "sunt deja victime sigure…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca se lucreaza la o reorganizare a Casei de Pensii pe fondul adoptarii legii de pensii, motivand ca recalcularea nu este posibila cu actualul numar de functionari, potrivit Romania TV. Ma uit la televizor si vad in fiecare zi o noua varianta a legii…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Pana pe 25 mai, contribuabilii pot depune formularul 230 „Cerere privind destinația sumei pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Fiscul aradean a venit cu o serie de precizari in ceea ce privește modul in care trebuie depus formularul 230, intrucat in ultima perioada…

- DIICOT sustine, in raportul de analiza a activitatii pentru anul 2017, ca radicalizarea islamica din Romania este unul dintre riscurile majore, iar fenomenul a cunoscut o amplificare in ultimii ani, precizand ca este necesara actualizarea legii privind prevenirea si combaterea terorismului.

- „In acupunctura exista o regula de aur: cu cat mai puține ace implanți in pacient ca sa-l vindeci cu atat mai priceput ești in aceasta ramura medicala” Ați observat? Scufundarii noastre intr-un trai plin de excese, E-uri și stres i se opune o forța egala și de sens contrar cu sfaturi de…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat faptul ca liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri intense cu UDMR pentru oficializarea limbii maghiare în justiție. Proiectul de lege pentru punerea în…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul dintre subiecte fiind modificarile aduse Legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala. "Vizita presedintelui…

- Olguta Vasilescu: Programul de guvernare e finalizat. Fostii ministri ii vor pregati pe cei noi Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, dupa sedinta PSD, ca programul de guvernare este finalizat, precizand ca ministrii care nu mai raman in functie au sarcina sa ii pregateasca pe…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris miercuri, pe Facebook, ca Unirea Principatelor are pentru el o semnificatie aparte, deoarece s-a nascut in sudul Basarabiei, care era, in 1859, parte a Romaniei condusa de Alexandru Ioan Cuza. "Așa a inceput Romania sa creasca, odata cu Unirea de la…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii,…

- Anul 2018 vine cu schimbari in privința cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR). Astfel, potrivit unor modificari intrate in vigoare printr-o hotarare adoptata de forul superior de la București al OAMGMAMR, in decembrie…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) vrea sa urgenteze construcția conductei de gaze Ungheni-Chișinau, care dupa o serie de amânari este planificata sa fie gata abia la finele anului 2019, transmite mold-street.com Astfel MEI propune modificarea și completarea Legii privind…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. „Diferența operata de legea dedusa controlului de constituționalitate intre cele…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- Amanata succesiv in ultimii ani, Legea 151/2015 privind falimentul persoanelor fizice a intrat in vigoare la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata nici acum pentru ca lipsesc instantele de judecata si administratorii de procedura. „Daca s-ar depune acum o cerere la instanta de judecata, procedura ar…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizic a intrat in vigoare din 1 ianuarie 2018, cu o intarziere de doi ani, dupa ce a fost amanata de trei ori, insa nici acum institutia responsabila de aplicarea acesteia, potrivit unei analize facuta de bancherul.ro . Autoritatea Nationala…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. Este vorba, dupa cum se știe, de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache dezbate marti, in prezenta ministrului Justitiei, controversatele propuneri de modificare a Codului penal si de procedura penala depuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL, formulate ca amendamente la transpunerea unei directive europene privind…

- Asociația Procurorilor din Romania a publicat o broșura care conține exemple privind efectele pe care le-ar putea avea modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala și un document cuprinzand observații ale APR cu privire la amendamentele propuse la cele doua acte normative.„Cu…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Asociația Municipiilor din Romania vrea modificarea legii bugetului. AMR spune ca municipiile din Romania inregistreaza pierderi de venituri substanțiale. Asociația le cere parlamentarilor ca in dezbaterea legii bugetului sa aiba in vedere aspectele pe care AMR le semnaleaza și sa sprijine introducerea…

- Un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, ziua de 18 decembrie va fi declarata sarbatoare naționala, fiind sarbatorita Ziua Minoritaților Naționale.Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din România, care prevede declararea zilei…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost votate, luni, pe furis si in viteza de catre deputati. Au fost 179 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva". De asemenea, a fost adoptata cu 167 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva" si…

- "Opinia Comisiei de la Venetia in chestiunea articolului 7 din Legea Educatiei din Ucraina - care vizeaza utilizarea limbilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si a altor limbi, inclusiv a celor apartinand minoritatii romane - confirma punctul de vedere exprimat de Romania in aceasta chestiune.…

- Asociatia Oraselor din Romania (AOR) solicita Guvernului sa dezbata legea bugetului de stat pe 2018 cu asociatiile unitatilor administrativ-teritoriale, spunand ca unele masuri prevazute in actuala forma a legii afecteaza sustinerea unor proiecte de dezvoltare initiate de primarii. „Asociatia Oraselor…

- Cu 402 insolvente in primele zece luni din acest an, judetul Bihor se plaseaza pe locul trei pe tara, dupa Bucuresti – 1.601 firme intrate in insolventa, si Iasi – 433. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in primele zece luni din acest an au intrat in insolventa…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei a finalizat miercuri, 29 noiembrie, dezbaterile pe propunerea legislativa de modificare a Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor. Comisia a adoptat un raport favorabil, proiectul urmand sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor.…

- Proiectul de buget pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului prevede venituri bugetare de 125,9 miliarde de lei in 2018, in timp ce cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar se ridica la 35,7 miliarde de lei. „Bugetul de stat se…

- „Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 125.955,5 milioane de lei, iar la cheltuieli in suma de 161.731,9 milioane de lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane de lei”, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. La inceputul lunii noiembrie, Comisia Nationala…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pregatesc un text comun, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, au precizat, marti, surse politice. Potrivit surselor citate, Dragnea si Tariceanu lucreaza la un text pe care sa-l semneze…