- Restrictia de tonaj pe DN 28A a fost ridicata, intre Targu Frumos si Pascani. Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, 18 martie, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Compania Elbit Imaging, a carei subsidiara detine proiectul Casa Radio din Bucuresti, a platit o amenda de jumatate de milion de dolari Comisiei pentru Bursa si Valori Mobiliare (SEC) din SUA pentru presupusa incalcare a unei legi privind practicile de coruptie in strainatate. Amenda se refera o afacere…

- Un tanar de 31 de ani, din comuna Draguțești, care locuiește cu familia in Anglia de cațiva ani, a reușit ieri sa obțina permisul de conducere, doar cu ajutorul mainilor. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul unui instructor auto care a pregatit, cu modificarile necesare, prima masina pentru…

- Israela Vodovoz a murit din cauza unei puternice hemoragii digestive. Medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au dat un prim verdict in cazul morții Israelei Vodovoz, gasita fara suflare in apartamentul ei din Capitala. In urma necropsiei s-a stabilit ca moartea femeii nu a fost violenta, ci a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Modificarile legislative din a doua parte a anului trecut si primele luni ale acestui an au bulversat mediul de afaceri. Acest lucru se reflecta si prin numarul mare de societati comerciale care si-au suspendat activitatea, au fost dizolvate, au fost radiate sau au intrat in insolventa in…

- Ioana Loredana Roșca, caștigatoarea probei de dublu junioare la Roland Garros 2014, lanseaza un apel disperat: ”Ajutați-ma sa pot juca tenis”! Fata nu are bani pentru a merge la turnee. Ascensiunea i-a fost stopata de o accidentare groaznica la genunchiul stang. Vezi galeria foto + 18 + 18 Zambetul…

- Vlad Cosma, fostul deputat PSD a ajuns, marți la Parchetul General unde a prezentat, in fața procurorilor, noi inregistrari despre care susține ca pot dovedi neregulile facute de procurorii anticorupție de la Ploiești.

- Bucuresti, 27 feb /Agerpres/ - Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, el declarand ca a depus noi dovezi, documente si fotografii. ''Am depus documente, am…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…

- Globalizarea va continua sa reduca prețurile, ceea ce inseamna ca oamenii de afaceri sunt obligati sa invețe sa isi trateze “brandul” ca pe o fiinta umana. Totodata, in realitatea actuala, vanzarile nu se mai refera atat de la un produs si la beneficiile lui, ci la identificarea si legatura dintre vanzator…

- Audiere bomba la Parchetul General. Vlad Cosma, cel care a iscat scandalul din justiție cu publicarea unor înregistrari, e așteptat astazi sa dea explicații în dosarul penal deschis pe acest subiect.

- Au inceput primele audieri in contextul anchetei declansate la Parchetul General, dupa dezvaluirile care au zguduit din temelii Directia Nationala Anticoruptie.Potrivit informatiilor obtinute de STIRIPESURSE.RO, fostul deputat Vlad Cosma, cel care a scos la iveala inregistrarile bomba, a fost…

- Astfel, Dan Diaconescu, dupa ce și-a luat partenera de viața de mana, și-a dat intalnire cu mai mulți amici de-ai sai, printre care și fostul sau coleg, Marius Tuca, mergand cu toții la un restaurant de lux din Nordul Capitalei, scrie spynews.ro. Iar acolo, de-a lungul orelor bune pe care le-au petrecut,…

- Scandalul dezvaluirilor din DNA Prahova ia amploare. Deputata PSD, Andreea Cosma, iese la rampa cu noi marturii incendiare despre celebru fost procuror Mircea 'Portocala' Negulescu si seful DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma spune ca cei doi au incercat sa ii intinda o capcana.Citește și: A fost…

- In mesajul video inregistrat pe care Vlad Cosma l-a trimis Antenei 3 și difuzat marți seara, fostul deputat spune: ”Domnul Negulescu, intre zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror care, printr-un intermediar, mi-a cerut un sfert…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizie la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri.

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. „Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri.

- Scandalul uriaș care a izbucnit in urma cu cateva zile, dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit ca numele unor importanți funcționari ai statului apar intr-un dosar al DIICOT privind o rețea de prostituție cu minore, nu pare sa se termine.

- Scandalul in legatura cu reabilitarea secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț a izbucnit in legatura cu achiziția de mobilier și alte dotari necesare secției. Șefa secției, dr. Suzana Constantinescu, a venit cu exemple clare, de genul pat necesar pentru Anestezie și Terapie…

- Daca inaintea sedintei consiliului de administratie a refuzat sa faca declaratii pe seama propunerii de destituire a directorului general, la finalul intrunirii de joi a CA, adjunctul de la SC Urban Serv SA si-a explicat solicitarea.

- Maestru croitor, Ioan Palaceanu a infiintat prima casa de moda la Deva in anii ’80. Ca sa-si respecte renumele, domnia sa nu purta de doua ori acelasi costum intr-o luna. Pentru ca stofele „premium” nu se gaseau pe piata, executa costumele din mostrele de prezentare ale stofelor facute pentru export…

- „Am fost nevoiti sa reincepem mai devreme datorita faptului ca turneele Campionatelor Regionale se vor tine mai devreme, in perioada 7-8 iunie, iar turneul final al Campionatului Firmelor si Institutiilor publice va avea loc la Oradea in 15-17 iunie. Pentru a ne putea incadra in termenele…

- Aproximativ 250-300 de persoane au manifestat in zona centrala a muncicipiului Piatra Neamț, la aceeași ora cu cei din capitala. Revendicarile protestatarilor sunt cunoscute de la evenimentele similare de acum un an, numai ca intre timp s-a putut realiza o mai clara coagulare a ideilor. Evident ca in…

- Pe 20 ianuarie, un avion de tip Britten — Norman Islander (BN 2) cu șapte persoane la bord s-a prabușit intr-o zona impadurita din Apuseni, in zona Varfului Petreasa, la peste 1.200 de metri altitudine. In avion se aflau pilotul Adrian Iovan, copilotul și o echipa de cinci medici de la Institutul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Mos Victor dardaie in cocioaba lui. E o mana de om, indoit sub paltonul gros. Sade de ceasuri pe marginea patului sub care si-au facut cuib cald niste sobolani. Lumina amurgului de-abia se strecoara pe gemuletul afumat. Ridica catre lume ochii albastri, scaldati in lacrimi. Mainile noduroase ii tremura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Fostul premier Mihai Tudose a fost denuntat la Parchetul General pentru declaratiile despre steagul secuiesc. Avocatul care a depus plangerea solicita sa se verifice daca declarațiile facute fata de steagul secuiesc ar putea reprezenta infractiuni de instigare publica sau de incitare la ura sau discriminare.…

- Eugen Stoina, procurorul DNA care a provocat, joi, un accident rutier in București avea o alcoolemie de 3.02 la mie alcool in sange, ceea ce inseamna ca era aproape de coma alcoolica, au declarat surse pentru Sursa Zilei. Stoina este cercetat penal de Parchetul General – Secția de Urmarire Penala și…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP. "Destinele noastre…

- Incepand de luni, 8 ianuarie, unele dintre cele mai indragite emisiuni de la Antena 1, “Neatza cu Razvan si Dani” si “Prietenii de la 11” revin din vacanta cu transmisiuni live dintr-un mall din Bucuresti.

- Peste 200 de studenți au ieșit in centrul Timișoarei, sambata seara, transmițandu-le un mesaj clar celor de la București: Justiția moare! Ei au pregatit un sicriu pe care au scris „Justiția” și au protestat “inarmați” cu pancarte pe care au scris diverse mesaje. Printre mesajele studenților timișoreni…

- Aparate RMN in spitalele din Romania. Mai multe spitale judetene si din Bucuresti vor fi dotate cu 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN). Cel puțin, asta promite Ministerul Sanatații (MS). „Ministerul Sanatatii doteaza cu echipamente medicale de rezonanta magnetica…

- Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…

- Barbatul, care a preferat sa îsi pastreze anonimatul de teama repercursiunilor, a fost tratat de medicul clujean cu cinism. “Am fost la Lukmed în 2014 pentru ca aveam varicocel bilateral, Mi-au facut analize intr-o singura zi si am platit doar pe analize 910 lei, în…

- Romanca Gabriela Dramba a ajuns sa fie nevasta unui președinte canibal dupa ce dictatorul Nicolae Ceaușescu a vandut-o acestuia. Fostul presedintele Republicii Centrafricane, Jean-Bedel Bokassa, a fost un personaj extrem de controversat, fiind acuzat de canibalism. In anul 1973, Bokassa a vizitat Romania…

- In decembrie 1989 era militar in termen, intr-o unitate de elita. A executat misiuni la Timisoara si Bucuresti in timpul Revolutiei, dar a vazut si minerii in actiune si a simtit furia multimii la Targu-Mures. A fost rugat sa i se acorde titlu de luptator si a refuzat, scarbit de jocurile murdare ale…

- Astfel, mesajul Majestatii Sale Regele Mihai I catre tara, in decembrie 1989, era urmatorul: „Apelez la Armata Romana sa rastoarne imediat regimul din Romania. Cer tuturor muncitorilor sa declare greva generala in toata tara. Cer reprezentantilor Romaniei din strainatate sa se…

- "O imagine cat o mie de cuvinte" sau fotografia care a facut inconjurul lumii.Este imaginea emotionanta in care un elev a ingenunchiat in fata sicriului cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai.Adolescentul invata la Colegiul Sfantul Sava din Bucuresti, scoala in care a invatat si Regele si a vorbit…

- Deputatul liberal Virgil Daniel Popescu a declarat joi ca adevarata tranzitie post-comunista nu se va incheia decat odata cu finalizarea dosarului Revolutiei de catre Parchetul General. "Fie ca orice lumanare aprinsa pentru mortii din Decembrie sa risipeasca intunericul din mintile mai marilor zilei,…