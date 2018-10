Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul zilei de luni, a fost adoptata o lege cu dedicație pentru Liviu Dragnea și Elena Udrea. Conform proiectului adoptat in senat, pedepe de inchisoare de pana la cinci ani pot fi executate in confortul caminului, in anumite condiții. In plenul senatului, s-au votat luni mai multe modificari…

- Senatul a adoptat luni mai multe modificari la Legea privind masurile privative de libertate, care se pliaza perfect pe condamnarile primite de Elena Udrea si de Liviu Dragnea. Spre exemplu, detentia la domiciliu va fi aplicata pedepselor de pana la 10 ani in cazul femeilor care au minori in intretinere…

- PSD are probleme uriașe la Camera Deputaților, acolo unde nu mai reușește sa mobilizeze deputații, iar ALDE și UDMR se opun frecvent unor proiecte importante.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea, calcule cu miza mare: se coace o mutare de amploare in Guvern și in PSD PSD a fost nevoit…

- Elena Udrea este inchisa la inchisoarea „El Buen Pastor”, din Costa Rica, unde ar trai un adevarat calvar. O deținuta a rupt tacerea și a oferit un interviu. „In iadul acesta traiesc ucigașe, pedofile, violatoare și traficante de droguri. Gardienii de multe ori inchid ochii cand acestea se bat pana…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, isi poate vedea fetita intr-un modul special al inchisorii, de doua ori pe zi, pentru scurt timp, anunta Ministerul Justitiei si Pacii din Costa Rica, citat de site-ul de stiri LaTeja.cr.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a discutat vineri, in biroul sau, cu seful Senatului Calin Popescu Tariceanu, in incercarea de a cadea la pace asupra prevederilor legii offshore. Discutiile au tinut timp de o ora, fara a duce la un rezultat concret.

- Logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a postat pe Facebook o noua fotografie cu fiica sa, a doua dupa ce Udrea a fost retinuta de Interpol, alaturi de comentariul "Dor de mami"."Exista locuri in INIMA despre care nici macar nu stii ca exista pan- cand nu iubesti un copil Dor de Mami...",…

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere...