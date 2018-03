Legea de reglementare a muncii de la distanta a intrat in vigoare  

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca. In februarie, Camera Deputatilor a adoptat acest proiect in calitate de for decizional. "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare. "Nu…

- "Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", a adaugat Iohannis. Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost invitat la sedinta solemna din Parlament, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, insa nu s-a prezentat, ci a ales sa transmita un mesaj. Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor intra luni in plenul Senatului pentru votul final. Cele mai importante modificari la pachetul…

- Legea privind plafonul cifrei de afaceri cu care firmele se vor inregistra in scop de TVA a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, astfel ca va intra in vigoare in urmatoarele zile, mai exact la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul legislativ a fost adoptat acum o luna de…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. UPDATE 11.09: Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Camera Deputatilor a adoptat pe 28 februarie legea care vizeaza stabilirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, prin care varsta de pensionare a personalului din domeniul cercetarii si dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru barbati, cat si pentru femei.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. In acest fel, romanii vor avea o mini-vacanța de patru zile de Paște. Șeful statului a promulgat, luni, legea pentru completarea alin. 1 al art. 139 din Codul Muncii. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, la Curtea Constitutionala, o sesizare de neconstitutionalitate in privinta Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 7 martie, OUG 91/2017 prin care orele suplimentare efectuate de politisti vor fi platite cu 75% din solda de baza, in condițiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, iar jandarmii vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii. De asemenea, medicii, asistentele…

- Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018, exista cereri inclusiv pe rolul Tribunalului Bucuresti, dar judecatorii nu deschid procedurile pentru ca nu exista formularistica, a declarat, marti, Gheorghe Piperea, avocat la Piperea si Asociatii,…

- Inzestrarea Armatei cu sistemul de lansatoare de rachete HIMARS Camera Deputatilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege privind înzestrarea Armatei cu unul dintre cele mai avansate sisteme de lansatoare rachete din lume, HIMARS. Programul…

- Plenul Camerei Deputatilor si-a exprimat votul, miercuri, asupra motiunii simple intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", initiata de liberali. Au fost 96 de voturi pentru, 157 de voturi impotriva si 16 abtineri. Motiunea impotriva ministrului Muncii,…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- ”Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner.…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- La sondajul realizat de DCNews, au raspuns 28.733 de persoane. 11.669 de persoane, adica un procent de 40,63% susțin ca salariile au scazut, 8.287 (28,85%) susțin ca salariile au crescut și 8.766 (30,52%) afirma ca salariile au ramas la fel. Posibil vot politic ”Segmentul celor care…

- Liberalii au depus marti, la Camera Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in care afirma ca se impune demiterea acesteia din cauza "incompetentei de care a dat dovada".

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Presedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat marti ca pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre salariatii din mediul…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare.

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in trei luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni speciale…

- Control al constitutionalitatii numirii noii conduceri a ANCOM Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis solicita control de constitutionalitate modificarilor aduse modului de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii. Controlul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…