Legea dării în plată, modificări. Credere, memoriu la CCR Memoriul cuprinde o statistica ingrijoratoare și peste 200 de scrisori ale debitorilor afectați de hotararile judecatorești. Credere apreciaza ca, in lipsa unei legiferari a situațiilor de impreviziune (adica acele situații excepționale in care instanța de judecata poate dispune reechilibrarea contractului de credit), legea darii in plata va fi eliminata de la aplicare pe cale jurisprudențiala. Din datele prezentate Curții Constituționale, reiese ca deciziile anterioare ale acesteia, pronunțate cu privire la darea in plata, nu sunt aplicate in practica de catre instanțele de judecata,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

