Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede ca extinderea cimitirelor in funcțiune este exceptata de la obținerea unei autorizații de construire. Extinderea acestora se face fara aplicarea regulilor stabilite pentru inființarea cimitirelor.Proiectul…

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuala a inflatiei .Decizia a fost luata marti in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Alocatiile de stat pentru copii vor…

- Senatul a trimis la promulgare, saptamâna trecuta, o lege care modifica semnificativ OUG 33/2007 privind funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Legea a trecut lejer de comisiile din Camera Deputaților și Senat, fara a stârni discuții prea aprinse,…

- Guvernul a inițiat o lege care interzice promovarea inchirierii de spații prin structuri neclasificate, iar aceasta a fost adoptata tacit de catre Senat luni. Acest lucru inseamna interzicerea platformelor Airbnb și Booking.com, potrivit economistului Cristian Paun, profesor de economie la Academia…

- S-au inregistrat 64 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si 7 senatori nu au votat, numar insuficient de voturi favorabile pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic (69). Initiativa a fost votata si respinsa in 7 mai, dar grupul PSD a solicitat reluarea votului pentru ca plenul…

- Indemnizații mai mari pentru veteranii de razboi/ Violeta Raduț: “O masura a carei necesitate nu poate fi contestata” in Politic / on 05/09/2019 at 09:34 / Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede majorarea indemnizatiilor si…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a decis, marți, amanarea dezbaterii Legii privind recursul compensatoriu, la solicitarea PSD. Deputații juriști au amanat dezbaterea in comisie a Legii privind recursul compensatoriu, cu 11 voturi „pentru" amanare, noua voturi impotriva și o abținere.…

- Deputatii PNL, USR, PMP si Pro Romania au semnat pentru convocarea sesiunii extraordinare in perioada 26 – 30 august. Parlamentarii opozitiei cer ca in sesiunea extraordinara sa fie dezbatute: abrogarea legii recursului compensatoriu, abrogarea Ordonantei 51/2019 care scoate transportul rutier interjudetean…