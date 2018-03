Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala citata de Agerpres.ro.…

- Maximum doua luni pentru comunicarea contraventiei referitoare la lipsa rovinietei Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala. Actul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", anunta Administratia Prezidentiala. Legea are ca obiect de reglementare…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Iata sesizarea de neconstituționalitate transmisa de PNL catre CCR: SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (PL-x nr. 240/2017), adoptata de catre Camera Deputaților…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, a anuntat, miercuri, Administratia Prezidentiala, scrie News.ro ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23 2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Agerpres.ro, Camera Deputatilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei. Astfel, acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in acord cu o…

- Legea referendumului, modificata. Proiectul PSD il scoate din procedura pe presedintele Romaniei Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de…

- Proiectul a fost pus in accord cu o decizie de neconstitutionalitate, dupa ce CCR a decis ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern. De asemenea, proiectul initiat de PSD il scoate din procedura organizarii referendumului pe presedintele…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- Senatul a eliminat, in sedinta de miercuri, prevederile din proiectul de modificare a Legii de organizare si functionare a CSM, in forma adoptata de Camera Deputatilor, care vizau obligatii sau atributii pentru alte persoane. "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional…

- "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional o procedura care priveste alte institutii", a explicat senatorul PSD Serban Nicolae, cel care a propus eliminarea acestor texte de lege. Este vorba de art. 30, alin. 6, 7 si 8 din Legea CSM. "Se instituie in Legea…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 80 voturi „pentru”, 28 de voturi „impotriva” si o abtinere. Senatul este for decizional in acest caz. In debutul sedintei, PNL, USR si PMP au solicitat amanarea dezbaterii ultimelor doua legi ale…

- Senatorii au votat miercuri proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati. Proiectul de modificare a Legii 304/2004…

- Senatul a adoptat miercuri dezbaterea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Legea a fost adoptata cu 80 pentru și 29 de voturi impotriva. Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste…

- Senatul a adoptat miercuri dezbaterea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Legea a fost adoptata cu 80 pentru și 29 de voturi impotriva. Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…

- Iohannis cere reexaminarea Legii ce modifica organizarea si functionarea SRR si a SRTV Presedintele Klaus Iohannis a cerut, luni, Parlamentului reexaminarea legii de modificare a Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, pe articole, proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat o serie de modificari la acest proiect de lege, cea mai importanta dintre acestea fiind infiintarea Sectiei…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES. Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii și teatrului…

- Legea privind funcționarea CMS dar și modificarile care vizeaza organizarea judiciara vor intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Senatul este camera decizionala. Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi…