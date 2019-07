'Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucratoare pentru care se acorda zile libere, zile care preced si/ sau care succed zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, precum si zilele in care se recupereaza orele de munca neefectuate', prevede actul normativ.

Tot miercuri, seful statului a promulgat Legea pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice si Legea pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.