Legea căsătoriilor între persoane de același sex, adoptată tacit de Senat. Proiectul ajunge la Camera Deputaților Record absolut al senatorilor. Peste 100 de legi au fost adoptate tacit intr-o singura zi. Inclusiv uniunea persoanelor de același sex. Senatul a adoptat tacit casatoriile intre persoane de același sex, urmand ca proiectul de lege sa ajunga in Camera Deputaților, care este for decizional. Printre proiectele transmise Camerei Deputaților se numara zeci de ordonanțe The post Legea casatoriilor intre persoane de același sex, adoptata tacit de Senat. Proiectul ajunge la Camera Deputaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

