Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege care prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in functie de studiile absolvite de catre angajati poate fi considerat adoptat tacit, in conditiile in care nu a fost dezbatut in Plen, iar termenul de vot a fost depasit, potrivit Digi24.Termenul de adoptare tacita a fost de 45 de…

- Proiectul privind inchisoarea pentru datornici a fost avizat favorabil, marți, de Comisia de buget-finanțe din Senat, insa cu unele modificari. Amendamentele au fost propuse de Consiliul Economic și Social (CES). A fost eliminat articolul 6, respectiv cel referitor la inchisoarea pentru datornici, dar…

- Camera Deputaților a respins proiectul de lege privind amnistia si gratierea. Decizia este finala. Plenul Camerei Deputaților a respins, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul legislativ privind amnistie și grațiere. Deputații au respins inițiativa cu 177 „pentru” respingere, un vot impotriva…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a amanat, pentru a doua oara, la solicitarea PSD, dezbaterea privind Legea recursului compensatoriu. 12 voturi au fost pentru amanare, iar 9 impotriva, scrie Mediafax.Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea…

- Votul in plen va avea loc miercuri, iar Camera Deputatilor este forul decizional.Proiectul prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani. Proiectul a fost initiat de Guvernul Grindeanu in 2017 si adoptat in acelasi an de Senat. loading...

