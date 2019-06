Legea care scoate la lumina cel mai bine ascuns secret din companiile private de pe bursa: leafa CEO-ului. Care sunt companiile care in prezent au curajul sa faca publice cifrele

Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe data de 10 iunie, România ar fi trebuit sa transpuna Directiva Europeana 828/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societaților comerciale cotate la bursa, însa documentul este înca în dezbatere publica, arata o analiza KPMG. Directiva…

- Actiunile SIF Hoteluri SA, Condmag si Nuclearelectrica au consemnat cele mai severe deprecieri in aceasta saptamana pe Bursa de la Bucuresti, in timp ce cresteri importante au inregistrat titlurile Carbochim, Turism Hoteluri, Restaurante Marea Neagra, potrivit statisticilor publicate de Bursa de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de marti, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o apreciere de 0,27%, pana la valoarea de 8.606,69 de puncte, la jumatate de ora dupa debutul tranzactiilor, informeaza Agerpres.Citește…

- Venitul mediu brut incasat de angajatii din cele mai mari companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (excluzand SIF-urile) a urcat in anul 2018 la 7.000 de lei/luna (circa 4.000 lei/luna net). Salariile brute au crescut astfel in medie cu apoximativ...

- Statul roman va solicita companiilor din subordine dividende suplimentare in 2019, avand in vedere deficitul bugetar anunțat pentru primul trimestru al acestui an, anunța administratorii de fonduri mutuale, la o reuniune desfașurata la Bursa de Valori București, conform Mediafax.Citește și:…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 25 de minute era de 482.248 lei (101.353 euro), relateaza Agerpres.Citește și: Liviu Dragnea s-a DEZLANȚUIT la adresa consilierilor BNR, dupa adoptarea…

- Prefectura Capitalei cere Tribunalului București sa anuleze o serie de acte subsecvente hotararilor de inființare a companiilor municipale, prin care acestea au primit majorari de capital social, delegari de servicii publice și majorari de bugete. Toate aceste hotarari sunt suspendate de drept dupa…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de joi, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, se deprecia cu 0,18% dupa primele 30 de minute de tranzactionare, informeaza Agerpres.Citește și: Construcția Canalului Siret-Baragan, aprobata in 1987…